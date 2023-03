Horóscopo do dinheiro: confira a previsão para cada um dos signos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Confira as previsões para o ano de 2023

O que os astros reservam para cada um dos signos do horóscopo no que diz respeito ao dinheiro e trabalho? Veja as previsões para o ano de 2023.

continua após publicidade .

ÁRIES - A presença de Júpiter, no seu signo até maio será o ponto forte do trabalho e dinheiro. Então, com certeza conseguirá organizar seus compromissos profissionais e viagens para novos negócios. A partir de maio, aí sim virá o sucesso total, poderá até gastar um pouco mais. Além disso, deve aproveitar para investir em você: curso profissionalizante ou mesmo início de uma sociedade comercial ou parceria.

TOURO - O ano astrológico irá sem sombra de dúvidas movimentar sua vida profissional. Sendo assim, isso envolverá viagens, novos negócios e até ligação direta com o público. Excelente para iniciar sociedade, parceria comercial, com a participação de amigos, sócios, irmãos e chances de ser convidado para um novo empreendimento.

continua após publicidade .

GÊMEOS - Os geminianos terão Marte a partir de maio na sua casa de trabalho, isso irá despertar sua mentalidade ativa, cheia de vontade de sair da rotina em busca de novos campos profissionais. Ou seja, você estará revolucionando os negócios em busca de mudanças de emprego, novas ocupações, um trabalho e negócio produtivo. Além disso, Vênus, também inicia o ano trazendo chances financeiras e haverá novos projetos que ganharão espaço com o setor imobiliário, viagens, comércio de alimentos, arte, turismo, transportes e tecnologia.

CÂNCER - Você terá todo o sucesso profissional e financeiro que busca e tem direito. Júpiter, na sua positiva 10ª casa astral, aliado com seu otimismo natural chega ao “alto do céu”, canceriano tomando providências afortunadas. Assim sendo, a sorte com certeza chega até você trazendo protetores inesperados e sucesso profissional, além do equilíbrio financeiro. Urano, é a influência que agita o seu campo profissional, traz novos amigos e pessoas que irão se envolver nos mesmos objetivos.

LEÃO - O ano astrológico em que a Lua estará regendo os 365 dias trará a necessidade de criar novos caminhos profissionais e acertar rápido os problemas existentes. Não há nenhuma grande mudança à vista, mas há possibilidade de seus negócios diminuírem sensivelmente. O período será desfavorável para início de novos negócios, mudanças profissionais, sociedades ou parcerias.

continua após publicidade .

VIRGEM - O ano da Lua é propício para desenvolver seus negócios e trabalho com mais garra, e irá melhorar consideravelmente as suas condições financeiras. A sua inteligência e talento farão com que receba convites de trabalho e negócios, além de reconhecimento pela sua capacidade e total inteligência. Aproveite a fase e parta para a prática, pois a sorte esta do seu lado. Irá aumentar seus rendimentos, é só acreditar mais em você e dar o primeiro passo.

LIBRA - Ano que inteligência, intuição e vontade de vencer farão parte do seu dia a dia. Sendo assim, conquistará tudo aquilo que deseja com mais rapidez e terá, apoio total no trabalho, finanças e novos negócios, seja ele o que for. Você se elevará em sua profissão e receberá convites para novos compromissos de trabalho, irá subir de cargo e até iniciar alguma parceria. O ano será decisivo para o seu futuro financeiro. Haverá ajuda e proteção da família e sócios se os tiver. As sociedades comerciais iniciadas neste ano tendem ao sucesso.

ESCORPIÃO - O ano de 2023 receberá você de braços abertos na sua positiva nona casa astral trazendo a evolução social e profissional. Ou seja, deve acontecer novos negócios, crédito e muitas aberturas em sua vida profissional e convites para parcerias. Hora de aproveitar, arregaçar as mangas e viver com intensidade a presença de Júpiter no seu signo oposto. Porém, os resultados não demoram a acontecer. O relacionamento acontecerá fácil e isso reforçará sua autoconfiança.

continua após publicidade .

SAGITÁRIO - A influência da Lua, na sua 8ª casa, traz oportunidades de resolver problemas financeiros ligados à justiça, processos, aposentadoria, inventário e ganhos de ações de trabalho, pensão e divórcio. Você terá novas oportunidades de iniciar projetos por conta própria não descartando a participação de nativos de Aquário e Áries. Sendo assim, conseguirá ter o equilíbrio financeiro que esta pretendendo. O orgulho será o seu principal obstáculo para aumentar seus ganhos, pense no sucesso e vá rapidamente em busca de mudanças.

CAPRICÓRNIO - O setor financeiro tende a melhorar e conseguirá o equilíbrio que busca na sua profissão. Então, irá crescer e novos caminhos devem aparecendo. Além disso, Júpiter abrirá os cofres do dinheiro e a partir de maio seu trabalho virá com força total, incluindo chances de sociedade, parceria ou projetos individuais. Plutão ainda passa uns meses no seu signo trazendo grandes mudanças interiores, fazendo você buscar a vida espiritual, mais harmonia em seu lar e com equilíbrio financeiro constante. A crise que afetou o mundo não chegou até você. Não espere pelo pior, pelo contrário saiba aproveitar e talvez uma parceria com Touro ou Áries.

AQUÁRIO - Os seus planos de trabalho sempre são ousados, você tem uma natureza diferente e um tanto anticonformista, devem evitar atitudes extravagantes. Haverá uma excelente fase em seus negócios, pois irá receber apoio de sócios, amigos, superiores, colegas de trabalho e familiares que irão se juntar para renovação nas finanças. Os trabalhos ligados a tecnologia, saúde, comércio com estrangeiros, além de facilidade para entrar na área de exportação e envolvimento com parentes, que podem ser seus parceiros. Irá ter melhores condições financeiras, como é independente nada o impedirá de deslanchar e até ser o dono do seu próprio negócio.

PEIXES - A fase é de progresso financeiro e o trabalho trará o equilíbrio emocional. Terá também Júpiter que além de abrir as portas do sucesso, equilibrará as novas opções em seu trabalho. Os astros garantem que novos investimentos, início de negócio próprio ou mesmo sociedade ou parceria trarão tranquilidade e o sucesso que você busca e tem direito. Ano em que terá mais ambição e conseguirá assim novos compromissos financeiros. Continue sem medo de errar, coloque seus planos em prática. Apenas deverá evitar os invejosos e se desentender com Leão e Aquário.

Siga o TNOnline no Google News