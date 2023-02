"Hora de pensar em mim": esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado

Da Redação

Esposa de Arlindo Cruz, a ex porta-bandeira Babi Cruz está vivendo um novo namoro

Esposa de Arlindo Cruz, a ex porta-bandeira Babi Cruz está vivendo um novo namoro. Ela assumiu a relação para a família e confirmou o romance em uma primeira entrevista. Ela ainda é casada com sambista que sofreu um AVC há cinco anos.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, disse Babi Cruz para a colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off'.

Ela também negou que o novo namorado seja um ex-funcionário do marido. “O André Caetano nunca conheceu o Arlindo pessoalmente, nunca chegou perto do Arlindo. Nunca trabalhou com o Arlindo em nada”, afirmou.

“Eu nunca me relacionaria com ninguém que foi meu funcionário, foi funcionário do meu marido, segurança… Nós tivemos dezenas e dezenas de funcionários. Eu nunca me relacionaria com ninguém”, completou.

Com informações, Revista Caras

