Homem tem 95% do corpo tatuado e já gastou R$ 500 mil; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um canadense tem nada menos que 95% do corpo coberto por tatuagens. São centenas de traços, deixando apenas rosto, palmas das mãos e plantas dos pés sem cobertura. O influenciador digital Remy, que tem mais de 1 milhão de fãs no TikTok, já passou mais de 1.200 horas em estúdios de tatuagem e, apesar de ter o corpo coberto com tinta preta, não pretende parar de se rabiscar.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Alunos são encontrados desmaiados após jogo que 'invoca espíritos'

O canadense é pai de Ivan, de 14 anos, e já gastou impressionantes R$ 475 mil em arte corporal, incluindo piercings e alargadores no nariz e nas orelhas. “O trabalho em preto que estou fazendo praticamente nunca foi visto antes. A maioria das pessoas acha que branco no preto não vai funcionar, muito menos cores e diferentes tons de preto. Estamos trabalhando num mundo ‘desconhecido’ e construindo novas texturas e um estilo diferenciado de tatuagem no meu corpo”, celebrou o canadense.

continua após publicidade .

As informações são do Metrópoles.