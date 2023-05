Homem mostra bumbum durante ao vivo da TV Globo; vídeo

Da Redação

Paula Alves, da Inter TV, afiliada da Globo

Passar atrás da câmera, dar um tchau ou mandar um beijo já é algo rotineiro na vida dos repórteres. Mas, às vezes, a situação acaba extrapolando os limites. Foi o que aconteceu com Paula Alves, da Inter TV, afiliada da Globo, na noite de segunda-feira, 1º, enquanto estava ao vivo na emissora.

Enquanto dava informações sobre a volta do feriado do Dia do Trabalho, um jovem que passava no fundo, abaixou as calças e mostrou o bumbum para a câmera. Logo em seguida, ele saiu andando e rindo do episódio. A situação, engraçada para ele, deixou a profissional e os telespectadores em choque. As informações são do site Metrópoles.

Paula ignorou a situação constrangedora e seguiu com as informações normalmente, enquanto o câmera tentou desviar da cena lamentável.

Veja o vídeo do momento:

Homem mostra o bumbum durante o MGTV, na Inter TV, a Globo em Minas: pic.twitter.com/qT60uaMfAu — aqui (@siteaqui) May 2, 2023





