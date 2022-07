'Homem-Formiga' envia presentes para garoto vítima de bullyng

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rudd enviou uma carta e um capacete do personagem ao menino

O ator Paul Rudd, que interpreta o Homem Formiga no cinema, enviou presentes especiais para um grande fã, de 12 anos, quando soube que o garoto era vítima de bullying no colégio. Brody Ridder foi o sortudo que recebeu uma carta e um capacete do seu personagem preferido, com um recado especialmente para ele.

continua após publicidade .

"Foi ótimo falar com você no outro dia. É importante lembrar que mesmo quando a vida fica difícil as coisas melhoram. Existem tantas pessoas que te amam que acham que você é o garoto mais legal que existe - e eu sou uma delas! Mal posso esperar para ver todas as coisas incríveis que você vai realizar", escreveu o ator.

A mãe de Brody, Cassandra, divulgou a história do filho em maio. Em seu perfil no Facebook, ela contou que o menino tinha chegado chateado em casa depois do colégio, quando apenas dois colegas e dois professores assinaram seu anuário.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução / Redes sociais Presente enviado pelo ator ao fã

Ao jornal "Washington Post", ela disse que o garoto era empurrado e xingado pelos colegas. Depois disso, o caso ganhou a simpatia do elenco de um musical da Broadway, de alunos mais velhos do mesmo colégio e do astro da Marvel.



Na mesma rede social, Cassandra mostrou mensagens trocadas entre o ator e o filho. "Você é meu super-herói favorito", disse Brody. "Você é o meu", respondeu o ator.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News