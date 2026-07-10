Homem fatura R$ 6,4 mil vendendo 'lixo do casamento' de Taylor Swift em NY

Um americano faturou cerca de US$ 1.250 (aproximadamente R$ 6.400) ao recolher e vender dezenas de itens de lixo encontrados do lado de fora do Madison Square Garden, em Nova York, durante o casamento da cantora Taylor Swift. Anunciados como lembranças simbólicas da cerimônia, os objetos foram divididos em 50 unidades, custaram US$ 25 cada e esgotaram em menos de 24 horas. O próprio criador da ação, no entanto, admitiu que o material provavelmente não foi descartado pelos convidados e pertence, na verdade, à própria cidade de Nova York.

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O responsável pela iniciativa é Justin Gignac, que há 25 anos coleta e vende itens inusitados das ruas nova-iorquinas para colecionadores de diversos países. Em entrevista a uma rádio canadense, ele explicou que buscou aproveitar a grande repercussão em torno do casamento da artista para criar uma espécie de "cápsula do tempo" do evento. Vestido com um smoking, Gignac foi até o entorno do Madison Square Garden na noite da última sexta-feira (3), data da celebração, e recolheu os descartes que estavam próximos às barreiras de segurança montadas na região.

Após a coleta, o homem acondicionou os materiais em pequenos recipientes devidamente identificados como "lixo da cidade de Nova York" antes de colocá-los à venda. Ao ser questionado sobre a autenticidade dos produtos, Gignac foi categórico ao afirmar que, se precisasse chutar, nenhum dos objetos veio de dentro do casamento, uma vez que a festa ainda estava acontecendo quando ele fez a limpa na calçada. Apesar disso, o colecionador defendeu o valor simbólico do produto, argumentando que as peças representam uma recordação legítima da atmosfera e da experiência daquele momento histórico para a cidade.