Homem deixa esposa após se apaixonar por Simone Mendes; entenda

Cantora Simone Mendes foi envolvida em uma confusão que resultou no fim de um casamento

Depois do golpe envolvendo Alessandra Ambrosio e Johnny Depp, foi a vez de Simone Mendes ser envolvida em uma confusão que resultou no fim de um casamento de 13 anos. Isso porque um homem se separou de sua esposa após se apaixonar pela ex dupla de Simaria, mas tudo não passava de uma pessoa se passando pela cantora sertaneja. As informações são do Metrópoles.

A jornalista Fabíola Reipert noticiou no Balanço Geral SP, desta terça-feira (25), que o homem foi enganado e acreditava estar conversando com a cantora, quando, na verdade, falava com um perfil falso da esposa de Kaká Diniz.

Wanessa e Dado Dolabella viajam juntos em clima de romance

De acordo com a jornalista, que não revelou a identidade do homem, a agora ex-esposa afirma que o companheiro saiu de casa para ficar com a cantora. “A mulher desse homem afirma que o marido saiu de casa para ficar com a Simone. Que eles trocavam mensagens desde 2019, ele e esse perfil que ele acreditava ser da Simone”, afirmou ela.

Trechos da troca de mensagem entre o homem e o perfil falso de Simone foram divulgados no jornalístico da Record. As conversas mostram declarações de amor e carinho entre os dois, além de promessas de abandonar os respectivos casamentos para que os dois pudesse ficar juntos.

“Meu marido é compositor, tem umas músicas também gravadas, somos de família humilde. Com a gente começou com uma conversa normal sabe?”, disse a esposa traída em áudio enviado ao programa, deixando claro que o marido deixou a casa há mais de 15 dias.

“Depois de um tempo, eu vi que ele foi mudando comigo, não deixando eu pegar o celular mais. Eu fui e questionei, falei: ‘o que está acontecendo?’ porque a gente era casado há 13 anos, e a gente tinha uma relação boa e vi que ele estava ficando estranho”, finalizou.

