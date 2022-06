Homem ajuda gatinho e acaba caindo em 'emboscada'; Entenda

Da Redação

O caso foi registrado por Robert Brantley, em Louisiana, nos Estados Unidos

Após parar em uma estrada para resgatar um gatinho, um homem acabou com mais de uma dezena de animais dentro do carro. O caso foi registrado por Robert Brantley, em Louisiana, nos Estados Unidos. Em seu Instagram, o americano compartilhou um vídeo no qual mostra o resgate do pequeno animal em uma estrada.

O bichinho se aproxima dele rapidamente. E, enquanto filma o gatinho em sua mão, Brantley se assusta ao perceber que outros tantos estão o observando de um matagal.

Depois de alguns segundos, é possível ver ao menos dez outros gatinhos miando e se aproximando rapidamente. "Meu Deus. Eu não posso pegar todos vocês. Meu Deus", se surpreende o homem ao notar uma invasão de filhotes.

Em seu Instagram, Robert relata que estava saindo para o intervalo do trabalho quando "passou por um gatinho que eu sabia que não sobreviveria à noite, e minha esposa estava querendo um gatinho para a fazenda." "Imaginei que ia parar e resgatar o gato. Voltei para fazer uma pequena gravação e sofri uma emboscada pelo resto da máfia", brincou.

Nos vídeos seguintes postados nas redes sociais, ele agradece a todos que ofereceram ajuda, e revela que resgatou todos um total de 13 gatinhos e que seus filhos adoram os animais.

As informações são do g1.

Veja o vídeo gravado por Robert:



