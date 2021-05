Hilbert e Fernanda Lima aparecem comendo placenta da filha

Continua após publicidade

Durante a exibição do programa "Bem Juntinhos" da GNT, o casal Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima divulgaram imagens do parto da filha caçula, Maria Manoela que nasceu em 2019.

Nas imagens que foram ao ar na atração, a profissional de saúde entrega a placenta para eles comerem, e brinca dizendo que é “para chocar a sociedade”. Fernanda ironizou: “Pausa e drama”

Foto por Reprodução Arquivo Pessoal/GNT

Apesar de só terem sido exibidas nesta semana, as imagens foram gravadas em outubro de 2019, no momento do nascimento da filha, hoje com 1 ano e 4 meses. Além de Maria Manoela, Lima e Hilbert também são pais dos gêmeos Francisco e João, de 13 anos.

Pouco comum no Brasil, o ato de comer a placenta é conhecido como placentofagia. Acredita-se que a prática pode ajudar a prevenir a mãe de sofrer com depressão pós-parto.

