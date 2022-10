Hilary Swank anuncia gravidez de gêmeos aos 48 anos; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Hillary está no segundo trimestre da gestação e afirmou que tem se sentido bem

Quarta-feira (05) de muitas emoções para os fãs de Hilary Swank. A atriz anunciou no seu perfil do Instagram que está grávida de gêmeos. Com 48 anos, a protagonista do filme P.S. Eu Te Amo está casada com Philip Schneider desde 2016, e esses serão os primeiros filhos do casal.

continua após publicidade .

Hillary está no segundo trimestre da gestação e afirmou que tem se sentido bem e acompanhado as primeiras mudanças no corpo. “Minhas roupas começaram a não caber, então tive que, outro dia, deixar o jeans aberto”, disse.

LEIA MAIS: Morte de Tenório faz Pantanal explodir na audiência; veja a cena

continua após publicidade .

A norte-americana está radiante com a notícia. “Isso é algo que eu queria há muito tempo e meu próximo projeto é ser mãe. E não apenas de um, mas de dois. Eu não posso acreditar”, contou durante o programa Good Morning America. Ela ressaltou, ainda, que a gravidez “é um milagre total, inacreditável”.

Nas redes sociais, a nova mamãe divulgou algumas fotos com ênfase na barriguinha que começa a apontar. “Em breve… dupla exibição”, brincou com clichês do cinema na legenda. Veja:





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News