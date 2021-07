Da Redação

"Heterofobia existe sim", diz cantor Conrado em live

Durante uma live no instagram, nesta segunda-feira, (19), o casal Andréa Sorvetão e Conrado voltaram a polemizar na internet, após afirmarem que pessoas heterossexuais sofrem preconceito e são vítimas de 'heterofobia'.

“Você sabia quantas mulheres morrem por abuso sexual, violência…? Quantas mulheres e crianças morrem por abuso sexual e violência? Quantos cristãos morrem por pregar a palavra de Deus? Trezentos mil no mundo todo”, disse ele, sem citar fontes. “Morre gente pra caramba, não é só gay, não. Heterofobia eu tô vendo que existe, sim!!”, gritou, enquanto a esposa ria.

Confira o vídeo na íntegra:

Conrado já havia falado do assunto na semana passada ao se posicionar sobre o vídeo postado por ele e pela às vésperas do último Dia dos Namorados, em que os dois aparecem fazendo um apelo para serem contratados por empresas por serem "um casal hétero, cristão e tradicional". Após ser marcado numa postagem, ele falou mais uma vez sobre o episódio, questionando até se estar sendo vítima de "heterofobia".

"Gente, estou vindo aqui trazendo essa postagem que fomos marcados hoje por um vídeo que já deu o que tinha que dar. Já me retratei sobre esse momento, coisa que nem deveria ter feito, pois a nossa intenção foi chamar atenção de empresas e não causar desconforto a ninguém. Sobre as revistas, fazem parte do nosso histórico… anos 80/90 e início de 2000… Tudo muito comum pra época. Que saudade! Vivíamos muito melhor com todas as diferenças… e podem acreditar, elas sempre existiram! Vivemos momentos difíceis onde tudo se torna problema, quem EXIGE o AMOR, RESPEITO, DIGNIDADE, etc…. deveria também praticar. Vocês não acham ?!! Somos sim, héteros, uma família cristã e tradicional. Não vejo nenhum problema nisso… ou estamos diante de uma heterofobia ?!!! Ah não… esquece… isso não existe! Sigamos….".

Com informações: Extra