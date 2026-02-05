Henrique se pronuncia pela primeira vez após prisão da esposa nos EUA

Na noite dessa quarta-feira, 4 de fevereiro, o cantor sertanejo Henrique usou as redes sociais pela primeira vez após a prisão da esposa, Amanda Vasconcelos, que aconteceu na última segunda-feira (02).

A empresária foi presa em Orlando, na Flórida, por não ter a carteira de habilitação local mesmo tendo residência fixa no estado norte-americano. Ela possui visto de turista até 2032. Amanda foi solta após se comprometer com a justiça americana durante audiência na última terça-feira.

O sertanejo não possui uma conta pessoal no Instagram. Porém, é o administrador do perfil da Fazenda Terra Prometida. Após a polêmica envolvendo a esposa, o cantor compartilhou alguns stories, mas sem citar o caso.

Primeiro, ele postou um vídeo, onde assiste ao jogo do Palmeiras. No final do registro, é possível escutar ele falando “bora Verdão”. Já na manhã da quinta-feira, ele voltou a compartilhar um story, dessa vez repostando um vídeo com a vista aérea para a fazenda.

Segundo informações do portal G1, Amanda pagou a fiança de 500 dólares (R$ 2.620) para deixar a prisão. Antes disso, ela ainda precisou pagar uma multa do mesmo valor.

Ainda conforme informações do site, Amanda Vasconcelos ainda teria assinado um documento se comprometendo a notificar a justiça caso mude de endereço e a participar de qualquer procedimento futuro que ela seja convocada. Caso não cumpra isso, ela pode ser presa.

A esposa do cantor Henrique foi presa por conta de fuga e evasão da polícia com viatura sinalizada, o que é considerado um crime de grave, por ignorar ordens de parada e tentar eludir oficiais que estavam com luzes e sirenes ativas, conforme estatuto da Flórida 316.1935.

Outra infração foi conduzir veículo sem carteira de motorista válida, uma contravenção de segundo grau, devido ao fato de sua carteira de motorista estar vencida, segundo o estatuto da Flórida 322.03 E a terceira infração de trânsito dela foi a mudança irregular de faixa com base no estatuto 316.085.

