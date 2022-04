Da Redação

Henrique pagou R$ 100 mil por cirurgia de sobrinha de Marília Mendonça

Henrique, da dupla com Juliano, foi o responsável pela cura da pequena Laura, sobrinha de Marília Mendonça, que sofria de um problema no coração e teve a sua cirurgia, que custou R$ 100 mil, paga pelo cantor. A informação foi dada à coluna LeoDias, com exclusividade, por Ruth Moreira, mãe da Rainha da Sofrência, em entrevista que está no YouTube do Metrópoles.

Laura é filha do tio de Marília, Abicieli Silveira, que também faleceu ao lado da cantora no acidente aéreo, no último dia 5 de novembro. A bebê possui um problema no coração e os amigos da sertaneja resolveram ajudar a criança, sem fazer qualquer tipo de “alarde” por esta boa ação à família

Na entrevista, dona Ruth também abriu o quarto da filha e mostrou detalhes do closet, roupas, óculos, maquiagem, caderno de composições, livro que Marília estava lendo antes de falecer e até fotos e mensagens de áudio do celular de Marília Mendonça.

