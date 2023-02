Henrique Fogaça se afasta do MasterChef Brasil por 'questões pessoais'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O anúncio foi feito através das redes sociais

O chef de cozinha Henrique Fogaça utilizou seu perfil oficial do Instagram para informar que vai se afastar por um tempo do programa de culinária MaterChef Brasil. Ainda segundo o vocalista e compositor da banda de hardcore Oitão, a pausa no programa da Rede Bandeirantes é devido a "questões pessoais".

continua após publicidade .

Fogaça, que está no Masterchef desde sua estreia, em 2014, será substituído por Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó.

“Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano”, disse Fogaça, nesta quinta-feira (2/2).

continua após publicidade .

Leia também: Fogaça revela tratamento da filha à base de canabidiol

“Aos fãs que me acompanham na atração desde 2014, agradeço todo carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, e reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve”, afirma o chef.

Agora, o time de jurados é formado por Helena Rizzo, Rodrigo e Erick Jacquin.

Siga o TNOnline no Google News