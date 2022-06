Henrique, da dupla com Juliano, gera polêmica ao deixar arma em hotel

Da Redação

O sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, esqueceu uma arma carrega no quarto do hotel em que estava hospedado em Americana, São Paulo, e o caso deu o que falar. A dupla esteve na cidade por conta da Festa do Peão.

continua após publicidade .

Segundo as informações do jornal Todo Dia, os funcionários do hotel teriam encontrado a arma de fogo após a dupla realizar o check-out. Os funcionários teriam sido contatados por um tenente coronel de Goiás e segurança da dupla que afirmou ter esquecido a arma. A equipe do hotel acionou a polícia, que, segundo a publicação, apreendeu a arma.

A equipe do cantor se pronunciou a respeito do caso, que aconteceu na última sexta-feira (10), e confirmou a existência da pistola. A assessoria informou que o cantor tem porte de armamento de fogo e registro legal do equipamento. Além disso, negou que a arma tenha sido apreendida, e afirmam que o equipamento já está com o cantor.

continua após publicidade .

A equipe enviou um comunicado ao Metrópoles, onde explica que o cantor foi para Pedro Leopoldo, Minas Gerais, para a realização de um show, com programação de retorno à Americana “devido a um compromisso pessoal”. “Por este motivo a arma ficou em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que estava hospedado”.

A assessoria ainda afirma que, com a mudança de planos, “Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel através de sua equipe sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. Assim, estaria sob os cuidados de um agente de segurança e não de uma pessoa sem capacidade técnica para porta-la, evitando extravio.”

A equipe de Henrique garante que um membro do cantor ainda estava hospedado no hotel e afirma que a arma “foi entregue em mãos ao cantor, lacrada e com o devido cuidado.”

continua após publicidade .

“Henrique também é competidor em algumas modalidades de tiro. Portanto, sempre que possível, dedica um tempo para treinar em locais adequados. Inclusive, no próximo domingo, 19 de junho, ocorrerá a etapa estadual em que irá competir. Ressaltamos que Henrique possui porte legal e a arma está devidamente registrada”, completa o comunicado.

Fonte: Metrópoles.