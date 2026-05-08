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Helicóptero pilotado pelo pai de Henrique e Juliano cai no Tocantins

Edson Reis estava no comando da aeronave que caiu na manhã desta sexta-feira (8) em Porto Nacional

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 16:32:40 Editado em 08.05.2026, 16:32:36
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Helicóptero pilotado pelo pai de Henrique e Juliano cai no Tocantins
Autor Foto: Reprodução

O pai da dupla sertaneja Henrique e Juliano, Edson Reis, saiu ileso após o helicóptero que ele pilotava cair no final da manhã desta sexta-feira (8), no município de Porto Nacional, no Tocantins. A aeronave levava três pessoas no momento do acidente, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Os cantores não estavam a bordo. O incidente ocorreu em uma das propriedades da dupla e terminou sem feridos graves.

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Para tranquilizar o público após a repercussão do caso, os irmãos utilizaram as redes sociais e publicaram um vídeo no Instagram garantindo que o pai está em segurança. Juliano agradeceu e reforçou que Edson está bem e com saúde, afirmando que está tudo certo. Henrique fez questão de destacar a vivência do pai na aviação, explicando que ele estava no comando, é um piloto experiente e conseguiu evitar que qualquer um dos ocupantes sofresse lesões.

A assessoria de imprensa dos artistas também emitiu uma nota oficial para esclarecer os fatos à imprensa e confirmar o estado de saúde do piloto. O comunicado reiterou que o pouso na propriedade de Porto Nacional ocorreu sob o comando de Edson Reis, confirmando que ele passa bem e não sofreu nenhum tipo de impacto grave, tranquilizando definitivamente os fãs e amigos da dupla.


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