Helen Ganzarolli celebra seus 44 anos com vestido poderoso

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A apresentadora Helen Ganzarolli está comemorando seu aniversário de 44 anos nesta sexta-feira, 29, cheia de elegância e estilo, a funcionária de Silvio Santos surgiu brilhando com um vestido dourado de paetê. Com recortes na barriga, a artista esbanjou suas curvas esculturais e festejou seu momento.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Grávida, namorada de João Gomes exibe seu corpo sem filtro

"Chegou meu dia 29/09. Hoje completo Mais um ano com a certeza de que os próximos 365 dias têm tudo para serem os melhores da vida", escreveu a morena na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu felicitações e muito elogios pela sua beleza.

continua após publicidade

Sempre arrumada e com looks poderosos, a famosa recentemente parou tudo ao aparecer tirando a canga na piscina. Tempos atrás, Helen Ganzarolli revelou que foi vítima de golpe de seu ex-namorado. "Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande. Mas sofri um golpe também emocional", disse na época.

Helen Ganzarolli revelou em detalhes qual foi sua relação com o apresentador Gugu Liberato. Os dois dividiram por anos o Domingo Legal. A artista disse que o primeiro momento entre os dois aconteceu em outra atração.

continua após publicidade

É que ela foi convidada para ser a Felina no programa Sabadão Sertanejo, que também era comandado pelo apresentador. "Eu tinha 20 anos, estava dançando, o Gugu sentado e olhando. E eu com muita vergonha. Magrinha, foi minha primeira aparição. E o Sabadão Sertanejo era muito sucesso", lembrou ela em entrevista ao PodC, podcast comandado por Celso Portiolli

Após a primeira aparição, a musa contou que recebeu a autorização para retornar. "Quando acabou o programa, ele falou que me queria de novo. Que eu era muito linda e sensual, mas tinha um negócio de menina", lembrou ela.

Helen Ganzarolli então afirmou que nunca teve nenhum envolvimento pessoal com Gugu Liberato. "Nunca namorei o Gugu, nunca fiquei, mas não gosto de expor as nossas festas, as nossas histórias, são particulares".

Fonte : Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News