Harry Styles é flagrado beijando modelo famosa no Japão; veja

O artista vinha sendo apontado como novo affair de Jennifer Aniston

O cantor Harry Styles e a modelo Emily Ratajkowsi foram filmados em momentos de carinho nas ruas de Tóquio, no Japão, em imagens que começaram a viralizar nas redes na madrugada deste domingo (26). No que parece ser uma festa, Harry e Emily aparecem dançando em meio a outras pessoas. Depois, se beijam encostados em um carro.

Styles, de 29 anos, está no país com a turnê 'Love On Tour'. Ele se separou em dezembro passado da atriz e diretora Olivia Wilde. O artista vinha sendo apontado como novo affair de Jennifer Aniston.

Veja o momento em que eles se beijam:

As informações são do site Metrópoles.

