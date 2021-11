Da Redação

Harmonização Facial: Dra. Gabriela fala sobre o procedimento

A harmonização facial é um procedimento não cirúrgico que tem como objetivo melhorar a estética do rosto, por meio de correções e alinhamentos aplicados em determinados pontos da face. Segundo a ferramenta Google Trends, responsável por apresentar os assuntos mais pesquisados na web, a busca pelo termo “harmonização facial” cresceu 540% em 2020, o que indica um alto interesse pela técnica por parte do público.

Além disso, um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mostrou que no período de 2014 a 2019, os procedimentos de harmonização facial cresceram de 72 mil para 256 mil ao ano, valor que considera apenas o tratamento realizado no público masculino.

A técnica também se tornou popular entre as celebridades, por exemplo, Xuxa, Gabi Martins, Gretchen, Wesley Safadão e Lucas Lucco.

De acordo com a dermatologista Dra. Gabriela Bernhard Issa, a Harmonização Facial é um conjunto de procedimentos, que será aplicado ao longo de três ou quatro meses e tem como objetivo embelezar o paciente ou rejuvenesce-lo.

Segundo a Dra. Gabriela, durante o procedimento de harmonização facial, as técnicas utilizadas serão: preenchimento com ácido hialurônico, fios de PDO, bioestimuladores de colágeno, tratamento a laser, aplicação de toxina botulínica (botox) e ultrassom microfocado (Ultraformer). “Com isso, somos capazes de obter resultados mais duradouros e naturais”, afirma a dermatologista.

Dra. Gabriela realça que o procedimento (tirar cirúrgico) de harmonização facial é minimamente invasivo, por conta disso, uma anestesia geral não se faz necessária. “No máximo uma anestesia local nos pontos de inserção das agulhas, para dar mais conforto ao paciente. Em alguns casos, utilizamos a anestesia em creme, também conhecida como anestesia tópica”, explica.

A quantidade de sessões, será variável, pois segundo Dra. Gabriela, a depender da idade do paciente, será preciso realizar um número maior de procedimentos.

Em relação a recuperação, a dermatologista pontua que o processo é rápido e eficaz. “No caso de procedimentos como ultrassom microfocado, pode haver um inchaço, mas é bem leve, não chega ao ponto de o paciente ter que parar suas tarefas”, tranquiliza a Dra. Gabriela. “No caso do botox, recomendamos que o paciente não pratique exercícios no mesmo dia, mas não é necessário ficar muitos dias de repouso ou deixar de trabalhar”, complementa.

Após a conclusão do tratamento, a dermatologista enfatiza a importância de manter o cuidado com a pele e de repetir alguns procedimentos após o período de um ano, para preservar os resultados. “Não espere muitos anos para a flacidez retornar e ter que fazer tudo novamente. O ideal é ter essa constância, pelo menos anualmente, e refazer esse plano de tratamento”, orienta a Dra. Gabriela.

A dermatologista destaca que, em muitos momentos, os pacientes optam pela harmonização facial para ficarem parecidas com uma determinada celebridade, porém, ela alerta que esse não é o objetivo do tratamento. “Cada pessoa possui suas características, nem sempre o lábio de uma personalidade ficará bem no rosto de outra pessoa. Iremos avaliar cada paciente, e analisar as melhores escolhas, para não ficar algo artificial”, esclarece a Dra. Gabriela.

Dra. Gabriela Bernhard Issa – Dermatologista em Teresópolis/RJ

CRM – RJ 778001 / RQE – 22346 | Site: www.gabrielabernhard.com.br

fonte: Reprodução