Hariany Almeida está vivendo romance com filho do cantor Leonardo

A bela Hariany Almeida está vivendo um novo amor. Após participar do BBB e de A Fazenda, ela estaria apaixonada pelo cantor sertanejo Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo. Os dois já foram clicados juntos e não escondem mais de ninguém o romance.

Segundo informações, ela já inclusive conheceu a Fazenda Talismã, onde Leonardo mora ao lado da esposa Poliana Rocha. O romance é sério e pode ser oficializado nas próximas semanas.

Vale lembrar que Hariany Almeida está solteira desde fevereiro, quando terminou o noivado com DJ Netto. Os dois se conheceram durante o programa da Record TV e engataram romance em duas oportunidades.

Por enquanto, os dois seguem vivendo tudo de maneira discreta, mas já tem deixado pistas nas redes sociais. Matheus Vargas é filho do sertanejo com Liz Vargas, ex-integrante do extinto grupo Banana Split.

Matheus seguiu a carreira de cantor e é muito próximo de Zé Felipe, outro dos filhos do sertanejo. Nas redes sociais, ele mostra que também é família e costuma compartilhar momentos ao lado da mãe e dos irmãs. Ele é super parceiro de Jessica Beatriz, outra herdeira do cantor.



