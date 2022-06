Guta Stresser detalha tratamento no SUS e uso de canabidiol

Da Redação

Guta chegou a ter uma reação alérgica no início do tratamento

Depois de revelar ter sido diagnosticada com esclerose múltipla há cerca de um ano, a atriz Guta Stresser disse que está se tratando pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O imunomodulador Fumarato de Dimetila, remédio de alto custo usado no tratamento da atriz, custaria cerca de R$ 6 mil na rede privada.

“Estou super fechada com a farmácia do SUS. Esse mecanismo de acesso a medicamentos funciona muito bem […] Quando se fala de esclerose múltipla, é preciso lembrar que existem vários tipos da doença e vários tipos de medicamento para tratá-la, e nem toda pessoa se adapta ao mesmo remédio”, explicou ela, em entrevista ao O Globo.

Segundo a eterna Bebel de "A Grande Família", ela chegou a ter uma reação alérgica no início do tratamento. “Fiquei com a pele muito vermelha, sentindo calor. Minha médica falou para insistir e, com o tempo, fui me adaptando”, contou.

Além do imunomodelador, Guta também tem usado o óleo de canabidiol, derivado da Cannabis, em seu tratamento. “O canadibiol entra mais como um amigo. Acredito muito na potência da Cannabis na redução de determinados problemas. Ouço muitos relatos de pessoas que sentem o mesmo com o uso do canadibiol”, relata a artista.