Gusttavo Lima se surpreende com presente inusitado durante show

Da Redação

O fato inusitado aconteceu durante um show do artista em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia

A maioria das pessoas gostam de presentear nesta época de fim de ano, no entanto, na última sexta-feira (23), uma fã deu um presente bastante inusitado para Gusttavo Lima. A mulher arremessou um pacote de granola no cantor.

O fato inusitado aconteceu durante um show do artista em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. O momento foi registrado em vídeo e publicado pela empresária Denise Kely, as imagens estão viralizando nas redes sociais. Assista no final da matéria.

Denise é proprietária de uma loja de granolas e queria presentear o ídolo com seus produtos. As imagens mostram o show lotado, enquanto Denise tentava se aproximar do palco. A empresária conta que teve bastante trabalho para conseguir chegar na grade da apresentação e fez amizade com outra fã, que jogou o presente no palco para ela.

A mulher fez um vídeo da "trajetória" do pacotinho de granola e se surpreendeu quando Gusttavo não apenas pegou a sacola, como também conferiu o conteúdo e agradeceu o presente: “Obrigado pela granola, valeu pela granola!”.

“Agora é torcer para ele experimentar, levar para a @andressasuita também, eles gostarem e virarem clientes. Se eu já era fã, imagina agora… Mesmo trabalhando, fazendo o show, pegou a granola e agradeceu. Feliz que deu certo! Valeu a pena ficar carregando a sacola e o ‘empurra empurra’ até lá na frente”, escreveu Denise, na legenda da publicação, no Instagram.

Assista:









Fonte: Informações RicMais.

