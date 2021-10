Da Redação

Gusttavo Lima muda visual e fãs apontam uso de peruca

O cantor Gusttavo Lima deu um "tapa no visual" e divulgou o resultado nas redes sociais. O artista publicou fotos onde aparece com o cabelo alisado. As publicações renderam diversos comentários na web.

Alguns seguidores elogiaram a nova aparência de Gusttavo. "Ficou ainda mais gato com esse cabelo", escreveu uma internauta. "Passa o shampoo que você está usando para nós", disse um seguidor.

Mas, teve aqueles que não gostaram muito da mudança no visual cantor e questionaram se ele estava utilizando peruca. "É peruca?", questionou um fã. "Está parecendo peruca", escreveu outra. "Não ficou legal esse cabelo, não", opinou uma internauta

A publicação tem mais de 1,3 milhão de curtidas.