Da Redação

Gusttavo Lima chora em show e diz que ama Andressa Suita

O sertanejo Gusttavo Lima surpreendeu os fãs durante a gravação do seu novo DVD, “Buteco In Boston”, nos Estados Unidos, ao declarar o seu amor à Andressa Suita. Chorando, o cantor reforçou a importância de sua família e ainda dedicou o show à mãe, Sebastiana, que morreu quatro dias após o casamento entre os dois.

continua após publicidade .

“Gabriel e Samuel, papai te ama. Alô Andressa, eu também te amo. Muito”, disse Gusttavo chorando. Mais tarde, o cantor citou novamente a mulher, que não conseguiu acompanhar o sertanejo porque os filhos não tiraram o visto norte-americano a tempo da viagem. “Alô Andressa, beijo. Acompanha, bem. Papai tá com saudade. Quando papai chegar vai ser um estrago”, acrescentou.

Andressa reagiu com um coração ao ver pela TV a declaração do marido, além de mostrar que Gabriel e Samuel estavam acompanhando a apresentação do pai. Desde que terminaram em outubro de 2020, Andressa e Gusttavo evitam falar da relação, que foi retomada no início de 2021.

continua após publicidade .

Com informações O Fuxico.