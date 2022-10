Gusttavo Lima alcança 10 mi de visualizações em clipe e comemora

Da Redação

Lançado há exatamente uma semana, o EP Buteco Goiânia, de Gusttavo Lima, já se tornou o sexto álbum mais ouvido no mundo, na plataforma musical Spotify. Nesta sexta-feira (14), o cantor comemorou a marca de 10 milhões de visualizações do clipe da música Ex dos Meus Sonhos, no YouTube.

“Quero agradecer a todos que estão curtindo o Buteco Goiânia nas plataformas e o vídeo da canção Ex dos Meus Sonhos no YouTube. Esse projeto está diferenciado! Demos o nosso melhor nesse Buteco e o resultado está lindo! Continuem ligados, porque tem mais novidades chegando!”, revela Gusttavo Lima.

Durante a semana, o artista foi o que mais apareceu no Top Songs do Spotify, com 15 músicas no Top 200 da plataforma, incluindo as faixas do EP Buteco Goiânia.





Mais um lançamento

Para dar sequência ao lançamento de videoclipes do álbum, o Embaixador divulgou nesta sexta-feira (14) o clipe da faixa Nunca Mais Largo Você.

Com um toque de sofrência e um violão marcante, a música fala de alguém que saí e roda muitos quilômetros para correr da saudade, procurando algum canto no mundo para esquecer outra pessoa, até que inevitavelmente resolve ligar, pedindo pra voltar.

A composição é assinada por Samuel Deolli / Felipe Viana /Gabriel Pascoal / Leo Souzza e Klebin.





Fonte: Informações do Metrópoles.

