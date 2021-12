Da Redação

Guns N' Roses e Maneskin são confirmados no Rock in Rio 2022

Guns N' Roses e Maneskin estão oficialmente confirmados no Rock in Rio 2022. A informação de que as bandas se apresentariam no evento já havia sido antecipada por jornalistas da área, como José Norberto Flesch.

continua após publicidade .

Ambos os grupos tocarão no mesmo dia, 8 de setembro, e no mesmo palco, o Mundo, considerado o principal do festival. Enquanto o Guns chega à sua quinta passagem pela edição brasileira do Rock in Rio (as outras ocorreram em 1991, 2001, 2011 e 2017), o Maneskin vem pela primeira vez não só ao festival, como ao Brasil de forma geral.

A organização do festival também confirmou Djavan como uma das atrações de 2022. Porém, ele se apresenta em outro dia: 10 de setembro, data em que Coldplay será o headliner.

continua após publicidade .

O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, Rio de Janeiro.

Informações; site Whiplash