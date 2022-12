Guimê comenta sobre Lexa: 'Nunca amei nenhuma mulher como ela'

Da Redação

Em entrevista exclusiva, o cantor abriu o coração e comentou o assunto

Guimê e Lexa pegaram todos de surpresa ao anunciarem o fim do casamento deles após sete anos juntos, no fim de outubro. Há menos de dois meses da separação, os dois têm mostrado que a amizade e o respeito prevaleceram, deixando os fãs e os amigos do casal esperançosos com uma possível reconciliação. Em entrevista exclusiva, o cantor abriu o coração e comentou o assunto, revelando quais motivos os levaram a abrir mão de dividir o mesmo teto.

"Eu tenho muito amor, carinho e respeito pela Lexa. O que eu vivi com ela todos esses anos que a gente ficou casado, não vivi com nenhuma mulher. Nunca amei nenhuma mulher como ela. Hoje, infelizmente, a gente não está mais junto por causa de situações da vida. Casamento não é algo fácil de lidar. A gente achou melhor optar por essa separação para que cada um volte mais para si, que eu consiga ser mais completo, para se um dia a gente voltar, eu ser melhor para ela e também vice-versa ela para mim", justifica.

Ao ser questionado se ele se incomoda com a torcida para o retorno, Guimê nega. "Sei que as pessoas querem o nosso bem, tanto que ninguém inventou uma maldade a nosso respeito, porque não tem. A gente fica muito feliz, porque conseguimos restabelecer essa amizade esse carinho. Quando tem o término não dá para mentir, porque é tipo um barato que choca. Quando terminamos, eu fiquei um pouquinho afastado e ela também. Mas acho que nós dois ainda gostamos muito da presença um do outro", admite.

O artista revela que eles se falam constantemente e gostam de dividir o que cada um tem feito. "Esses dias, ela colou no meu show. Inclusive, acabou cantando porque o público ficou louco quando viu ela lá. Estou muito feliz com a maturidade que a gente está tendo. Prometer que vamos voltar, não podemos, mas vamos deixando na mão de Deus. Mas esse tempo com nós mesmos tem nos feito muito bem. Ela está sempre me mandando mensagens de apoio, de carinho, me parabenizando e eu para ela também".

Guimê entrega que Lexa tem "mania" de cuidar dele. "Ela também sempre me aconselha. Às vezes, tem alguma situação e ela diz: ‘Guilherme não faça isso ou faz assim; toma cuidado nisso’. E eu também tenho com ela e toda família. Estou sempre desejando o melhor para ela e acredito que o que a gente viveu não vai ser apagado de uma hora para outra. Tenho certeza que vamos ter uma ligação, obviamente. Mas não sei se vai ser uma amizade muito forte ou se a gente vai retomar o casamento", pondera.

O cantor afirma ter amadurecido como homem ao lado da cantora carioca. "O que a gente sente um pelo outro é de alma mesmo e só nós sabemos dessa conexão. Tenho certeza que o término não vai apagar tudo isso. Desejo só energia boa para ela. A Lexa é uma pessoa de muito pureza, que me ajudou muito a amadurecer. Antes do meu casamento com ela, eu era um cara muito mais molecão, muito mais rockstar de vida louca. Depois que a conheci, comecei a ser mais sossegado, mais família e isso me fez muito bem. Sou muito grato a tudo que vivi com ela. Infelizmente teve a questão do término, mas o futuro a Deus pertence", conclui.





Fonte: Revista Quem.

