Guilherme de Pádua pediu perdão a Gloria Perez antes de morrer; vídeo

Após sofrer um infarto e morrer neste domingo (06), veio à tona nas redes sociais um vídeo do ex-ator Guilherme de Pádua, em que pede desculpa para Gloria Perez pela morte de sua filha, Daniella Perez, pela qual ele foi condenado. Postado no seu canal oficial do YouTube, o registro soma mais de 688 mil visualizações. Assista no final da matéria.

"Não foi isso que imaginei", o homem afirma que seu desejo era pedir perdão em um encontro físico, e chegou até mesmo a ensaiar em contatar os advogados das partes envolvidas no crime. “Mas talvez eu nunca vá ter a possibilidade real de pedir perdão por isso”, ele continua. “Eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei”, afirma, se dirigindo a Gloria Perez.

De Pádua estendeu seu pedido de desculpas ao marido de Daniella, Raul Gazzola, que teria recebido o ex-ator com um abraço, quando ele chegou à delegacia sem que soubesse de seu envolvimento no crime. “Ali vi que era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo como naquele momento”, acrescenta.





Motivação do vídeo

No início da gravação, Guilherme conta que desde o lançamento de “Pacto Brutal”, minissérie documental da HBO Max que rememora o assassinato, ele tem sido confrontado quanto à veracidade do seu "sentimento cristão". De Pádua afirmou que antes mesmo desse vídeo, ele já havia pedido perdão em muitos outros momentos.

O homem não foi entrevistado para a produção da HBO Max. Antes mesmo que alguém questionasse a opção, Gloria Perez e os diretores afirmaram que a versão dele do caso está nos autos do processo. Disseram ainda que falar com ele seria dar “palco para psicopata” e causar ainda mais danos à vítima.





Assista null - Vídeo por: Guilherme de Padua





Fonte: Informações Banda B.

