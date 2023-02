Gui Araújo posa com filha de Karoline Lima e web reage; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gui Araújo postou uma foto com a bebê no colo

O namoro recém assumido de Gui Araújo e Karoline Lima está dando o que falar na internet e já gera inclusive brincadeiras com o ex da influencer, o jogador Éder Militão, com quem ela tem uma filha, Cecília, de 6 meses de vida.

continua após publicidade .

Na noite desta segunda-feira (06), Gui Araújo postou uma foto com a bebê no colo e imediatamente os seguidores começaram a deixar comentários sobre a relação com a pequena. "Militão está espumando uma hora dessa", disse uma seguidora, seguida de outra: "Por que choras, Militão?".

LEIA MAIS: Ex-BBB Larissa Tomásia recebe críticas sobre seu corpo e rebate haters

continua após publicidade .





Namoro

No último domingo (05), Karoline postou uma série de fotos com Gui Araújo - que já foi namorado de Anitta, Gabi Brandt e Duda Reis - após meses de especulações de novo romance. A publicação teve declaração de amor.

"Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o Gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras. Amo como a vida é mais fácil com ele do lado. Amo a forma que ele não se importa com meus problemas, ele me ajuda a enfrentar. Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça porque entre nós, parece simples. E é. A gente que complica demais. As pessoas complicam demais. Eu sempre compliquei e vivi complicação demais. O que a gente tem é leve. É espontâneo. É… diferente", escreveu.

continua após publicidade .

fonte: Neuronha





O namoro é o primeiro que Karoline assume desde o fim polêmico da união com Éder Militão, com quem tem Cecília, de seis meses. O jogador do Real Madrid processou a modelo duas vezes, e após um acordo, em novembro, se comprometeu a arcar com pensão e outras responsabilidades da filha.

continua após publicidade .





Fonte: Revista Quem.

Siga o TNOnline no Google News