Da Redação

Grupo gospel tem show cancelado após divulgar fotos sensuais

A banda gospel Kemuel recebeu diversas críticas após realizar uma festa fantasia e divulgar fotos nas redes sociais. As publicações estavam ousadas e, por este motivo, o Instagram as excluiu nesta quinta-feira (2). Além disso, o grupo teve um show, que seria realizado em um evento para evangélicos, cancelado.

Os responsáveis pelo evento divulgaram uma nota, onde explicam o caso.

“Informamos ao público que, em decorrência das notícias veiculadas nesta quinta-feira (2/12), através das redes sociais, envolvendo alguns integrantes do coral Kemuel, o evento encontro de adoradores que aconteceria no dia 11 de dezembro de 2021 foi cancelado. Realizaremos a devolução de todos os ingressos adquiridos nos pontos de venda físicos através do WhatsApp: 98 98105-9895. Quanto aos ingressos adquiridos pela bilheteria digital, o consumidor deverá entrar em contato com a mesma através do e-mail atendimento@bilheteriadigital.com solicitando o ressarcimento do valor”, diz a nota.



Repercussão

Em uma das fotos, dois dos cinco integrantes do Kemuel, os vocalistas Heric Tolentino e Beresix, aparecem com figurinos "não convencionais", na companhia de três pessoas com roupas bem descoladas e ousadas.

Após a publicação, a banda recebeu diversas críticas de seguidores. “Está difícil ser cristão de verdade”, disse um seguidor. “O mundo gospel está diferente, está complicado”, declarou outro. “Imagina a vibe que estava essa festa”, emendou outro. “O negócio estava tão pesado que o Insta derrubou. Misericórdia”, ressaltou outro seguidor. “Nunca me enganaram”, falou mais um.

Com informações; Metrópoles.