Gretchen rebate críticas por usar look com bumbum à mostra

A cantora Gretchen causou polêmica mais uma vez na internet ao surgir com um look que deixou seu bumbum à mostra. A roupa, escolhida como figurino de um show em Belém (PA), foi alvo de uma série de críticas nas redes sociais afirmando que a vestimenta seria inapropriada para a idade da artista, de 63 anos. Contudo, a 'rainha dos memes' não se deixou abalar pelos comentários negativos e rebateu.

"Fiz um post da roupa que usei e é lógico que muitas pessoas infelizes vieram falar. Quando vocês, haters e mulheres recalcadas, vão se tocar de que o que vocês falam não importa? A única opinião que importa na minha vida é a do meu marido, e mesmo assim ele acha maravilhoso e lindo me ver livre, sendo eu mesma, fazendo e usando o que eu quero", disse Gretchen, que é casada com Esdras de Souza, seu saxofonista.

Sem se abalar com as opiniões negativas a respeito de suas escolhas, Gretchen citou a importância de incentivar outras mulheres a vestirem o que quiserem.

Quando eu faço um post desse, eu inspiro mulheres a se libertarem, serem elas mesmas e estarem lindas com 40, 50, 60, 70... Hoje, nós, mulheres de 60 ou 70, somos as antigas de 30 ou 40. Para com esse preconceito e vai se cuidar, viver" - Gretchen,

"Não me interessa a idade e seu pensamento retrógrado de que isso não é para a minha idade. Tudo é para a minha idade! Posso colocar um vestido midi todo fechado e posso colocar a bunda de fora. Tenho esse direito", finalizou.

Com informações do site Purepeople.

