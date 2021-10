Da Redação

Gretchen paga promessa por se 'livrar de ex-marido'

Mesmo com o pé quebrado, a cantora Gretchen pagou uma promessa como forma de agradecimento às conquistas alcançadas e por se "livrar do ex-marido". A "rainha do rebolado" esteve na 229ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, neste domingo (10), em Belém.

continua após publicidade .

A cantora foi vista caminhando ao lado do marido, o paraense e saxofonista Esdras de Souza, além de familiares e amigos. "Mesmo com o meu pé quebrado, estou exercendo todos os meus compromissos normalidade", disse a cantora.

Gretchen sofreu uma fratura no pé esquerdo no dia 29 de setembro. De acordo com a ela, pela fé na santa, conseguiu vender apartamento em Portugal e se "libertar de ex-marido".

continua após publicidade .

A cantora mora há dois anos no Pará e destaca que, na devoção, encontrou ajuda para pagar imóvel e conseguir traçar planos, junto ao companheiro, para um futuro e velhice mais tranquilos em relação às questões financeiras.



"Uma das coisas mais importantes era conseguir vender a minha casa de Portugal para que eu conseguisse liberar a minha vida do meu ex-marido. Nossa Senhora de Nazaré, mais uma vez, me ajudou para que eu conseguisse isso e agora eu sou livre para estar com meu marido e para viver essa vida que eu vivo hoje, no Pará", conta.

Com informações; G1.