Gretchen faz topless seis dias após cirurgia nas mamas; Veja

Além das mamas, ela fez uma lipo HP com o objetivo de corrigir gordurinhas localizadas

Gretchen fez um ensaio de topless registrado pelas lentes do fotógrafo David Vicente para celebrar sua recuperação seis dias após realizar um reposicionamento das próteses mamárias. Ainda de cinta, a cantora mostrou as curvas aos 63 anos.

Conforme informações da revista Quem, as intervenções estéticas foram feitas com o médico Luiz Daiola. Além das mamas, ela fez uma lipo HP com o objetivo de corrigir gordurinhas localizadas.

Esdras de Souza, marido da cantora, também realizou a Lipo HD e outros procedimentos, mas um dia antes dela. “Estou muito feliz. Recuperação de milhões. Isso é resultado de drenagem excelente e de trabalho bem-feito. Seis dias e já está aparecendo os gominhos (mostrou na barriga). Tem as fofoqueiras bravas dizendo que estou inchada e parecendo o fofão. Estou triplamente inchada, mas olha só!”, celebrou ela.

fonte: Fernanda Neme

