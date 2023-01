Gretchen e Esdras Nogueira renovam votos com ritual indígena no Pará

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nas redes sociais, Gretchen contou que, como descendente indígena, sempre sonhou em casar em uma pajelança.

Após oficializarem a união na orla de Belém em 2020 e de renovarem os votos no ano passado, Gretchen e Esdras Nogueira decidiram celebrar o casamento em meio à natureza, em um ritual de pajelança na Ilha do Marajó, no Pará, nessa sexta-feira (6/1).

continua após publicidade .

“Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente indígena, sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou este dia. A Paje Roxita fez meu casamento na pajelança indígena do Marajó”, disse a cantora, ao compartilhar uma foto da celebração.

“Agora estamos casados sob a benção da mata, do vento, dos espíritos da floresta, do sol e de Deus. Foi lindo, emocionante e muito forte e significativo. Quem conhece sabe”, completou a carioca, que já teve 18 maridos, incluindo Esdras.

continua após publicidade .

Pajé Roxita, responsável pela celebração, afirmou que a união só foi possível após autorização de entidades espirituais que a a guiam. “Quem faz o ritual não sou só eu, são entidades, e eles só fazem quando veem que o casal é feliz. Podem já ser casados ou não, mas precisam ser um casal de verdade”, disse ao G1.

Antes da cerimônia, o casal foi preparado com banhos de limpeza e de atração feito pela própria pajé. Durante a cerimônia foi servido vinho ungido pelas entidades e o casal foi fortificado com defumação. Gretchen e Esdras também usaram um cocar, como manda a tradição.





Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News