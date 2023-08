Gretchen briga com seguidora que elogiou seu marido: "Cuida do seu"

Quem fala o que quer, escuta o que não quer! Esse ditado popular "serviu" certinho em uma confusão protagonizada por Gretchen e uma seguidora. A eterna rainha do rebolado se irritou com uma mulher que chamou seu marido de "lindo e gostoso" em uma publicação.

continua após publicidade

A artista não ficou quieta e respondeu a seguidora, além de bloquear ela do perfil dos dois e ainda desabafou nos stories pedindo respeito. "Em primeiro lugar, respeito é bom e eu gosto. E, se você tem um marido, cuida dele como eu cuido do meu que ele fica como você quer. Não é meu marido que precisa ensinar nada", escreveu.

- LEIA MAIS: 'Branca de Neve': Andressa Urach viraliza ao realizar fetiche com anão

continua após publicidade

Gretchen afirmou em seus stories que havia bloqueado a seguidora do perfil dela e de Esdras e debochou da situação. "E quanto a ele ser gostoso, isso quem sabe sou eu. [Ela] já foi bloqueada no perfil dele e no meu. Agora, aproveita o tempo livre e cuida do seu marido que com certeza outras devem estar cuidando, já que você precisa cuidar do marido alheio", disse.



Esdras e Gretchen se casaram em 2022 e a cantora prometeu amar o marido “na riqueza e na pobreza, e nas plásticas também”. Eles estão passando uma temporada de férias pela Europa e compartilham detalhes da viagem.



Siga o TNOnline no Google News