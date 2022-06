Gretchen aparece ‘peluda’ nas redes sociais e choca internet

Da Redação

Assunto do momento nas redes sociais, Gretchen usou o Instagram nesta terça-feira, 31, para rebater as críticas que vem recebendo por conta do corpo peludo.

"Já que meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais", escreveu a artista, que completou 63 anos no último domingo.

Ela ainda publicou um vídeo nas redes sociais, onde aparece dançando o hit do momento, Acorda Pedrinho, e exibindo, o digamos, novo visual.

Assista:

Vídeo por: Redes Sociais

Durante as comemorações do aniversário, Gretchen viajou para um resort em São Paulo com a família e de lá compartilhou registros do momento de lazer. A mãe de Thammy surgiu nos stories tomando sol de biquíni e exibindo os pelos dourados e o piercing no umbigo.

Veja:

Vídeo por: Redes Sociais

A publicação chamou a atenção pela quantidade de pelos no corpo da artista e os seguidores não perdoaram nos comentários:



"Oxe que tanto pelo é esse. Tony Ramos versão feminina."

"Cristo de Nazaré, quanto pelo!"

"Misericórdia nunca vi mulher com tanto pelo assim, nem meu marido."

"Com essa quantidade de pelos ninguém nem focou no piercing."

"Oxi, virou lobisomem?"

Foram apenas alguns dos comentários.

Com informações globo.com.