Gretchen afirma ter características ligadas a extraterrestres desde a barriga da mãe

A cantora Gretchen usou as rede sociais no último sábado (06) para compartilhar uma história curiosa sobre sua vida pessoal. No vídeo, ela relembrou relatos que ouviu da mãe e afirmou acreditar que possui características que, segundo uma teoria apresentada em um livro antigo, estariam ligadas a influências extraterrestres.

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“Gente, a história que aconteceu comigo é uma história de verdade, com H maiúsculo. Na verdade, não aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe. Dizem e existe até um livro sobre isso. Minha mãe tinha esse livro, mas, de tanto mudar de casa, acabou perdendo. Nele, dizia que as mulheres que estavam grávidas em 1959 recebiam influências extraterrestres, que seriam transmitidas aos filhos. E havia alguns sintomas que mostravam que essa criança realmente recebeu essa influência”, iniciou Gretchen.

Cicatrização

Entre os exemplos citados, a cantora destacou a capacidade de cicatrização do próprio corpo. “Por exemplo, a minha cicatrização. Ela é simplesmente única. Os próprios médicos não têm explicação. Eu fiz essa boca no sábado passado e tirei os pontos ontem de manhã. A cicatrização, com apenas três dias, já estava perfeita. Quando tive meus filhos, eu não tinha dilatação, então sempre precisei fazer cesárea. A primeira foi a do Thammy, tudo bem. Depois, fui ter meu segundo filho, e o médico falou: ‘Olha, só pode até três cesáreas’. Eu respondi: ‘Tá bem’. Quando chegou o terceiro filho, que foi o Sérgio, o meu médico, que era o doutor José Bento falou: ‘É impressionante! Seu útero não tem cicatriz, não tem marca de que você passou por uma cesárea’”, relembrou a dançarina.

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Em seguida, contou: “Eu falei: ‘Mas que bom, né?’. Fiquei feliz! Quando fui ter a Júlia, que foi a quinta cesárea, o meu médico, um obstetra de Recife, disse a mesma coisa: ‘Mas o seu útero não tem cicatriz de cesárea. Como assim?’. Por dentro, não existia nenhuma cicatriz. Então, esse fator regenerador que existe no meu corpo é um dos sintomas”.

Sentidos aguçados

Além disso, Gretchen também mencionou possuir sentidos bastante aguçados. “O outro sintoma é o olfato. Um olfato absurdo. Eu consigo perceber cheiros de muito longe”, disse ela, que ainda revelou que, ocasionalmente, escuta sons agudos. “A audição também é extremamente sensível. Quando meus filhos eram pequenos, eu escutava os pezinhos deles andando descalços pela casa”.

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“Então, existem alguns sintomas que, segundo esse livro, estariam presentes em crianças que nasceram em 1959 e receberam influências extraterrestres. Eu percebo algumas dessas características em mim, principalmente agora que já sou adulta. E não é brincadeira, gente. Não é porque eu queira aparecer. Eu falo disso há anos. Acho que até em ‘A Fazenda’ já contei essa história. Isso é verdade!”, continuou.

E complementou: “Realmente acontece comigo. Se eu sou ET ou não, eu não sei. Mas, de vez em quando, eu escuto uns sons bem fininhos e aí sei que eles estão se aproximando.Gente, pode parecer engraçado. As pessoas podem achar que é brincadeira ou que eu estou inventando para aparecer. Mas não é nada disso. Quem realmente conhece a minha história sabe que eu conto isso há muitos anos”.

Por fim, Gretchen afirmou que a mãe, atualmente com quase 93 anos, já não se lembra dos detalhes relacionados ao episódio. “Minha mãe, infelizmente, já não tem mais memória para lembrar de tudo o que aconteceu. Ela está com quase 93 anos. Então, certamente, já não consegue recordar para contar tudo a vocês. Mas, se estivesse bem, contaria, com certeza!”, garantiu a famosa.

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Informações: Revista Caras

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