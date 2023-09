Grazi Massafera revela que congelou óvulos: "Filha eu já tenho"

Aos 41 anos de idade, a atriz Grazi Massafera contou não pensar em ter outro filho, ao menos por enquanto. Mãe de Sofia, de 11 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Cauã Reymond, a loira revelou ter congelado seus óvulos, mas não tem a pretensão de os usar.

A revelação foi feita durante a participação da artista no Wowcast. “Meus óvulos estão congelados, mas não é uma coisa que eu... hoje em dia eu acho que eu priorizo uma relação, filha eu já tenho. Se for uma relação legal, que for para ser, vai ser”, contou.

Em seguida, Grazi comentou sobre os desafios que vem enfrentando na criação da filha, que está crescendo: "E agora essa menina está na adolescência, quase. E como é criar um filho na adolescência, no Rio de Janeiro?", indagou.

"E eu digo para ela todo dia: quando eu erro, eu erro tentando acertar, mesmo porque, eu nunca tive filho da tua idade. Cada idade tua é nova pra mim, então, eu estou sempre descobrindo ser mãe de você", refletiu Grazi, será protagonista do remake de Dona Beija, produzido pela HBO.

A musa conta que a maternidade foi algo transformador em sua vida, que contou que o período da gravidez foi quando ela se sentiu mais potente como mulher. “Gerar uma vida foi uma grande transformação. É muito lindo e também clichê [dizer isso]. Eu romantizei a gravidez e tudo foi acontecendo. Tive uma gravidez maravilhosa e eu me sentia mais linda e mais poderosa grávida”, falou a artista. Por fim, ela enfatizou que Sofia a fez enxergar as coisas simples do dia a dia de uma nova forma: “Descobri novamente o mundo através do olhar dela”, concluiu.

