Grazi Massafera comemora aniversário da filha: "Teu sorriso é festa"

Grazi Massafera e a filha, Sofia

Esta terça-feira (23) foi dia de bolo e festa para a família de Grazi Massafera, de 40 anos. Em uma festa intimista, a atriz comemorou o aniversário da filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond, de 43 anos.

Os artistas, que são separados desde 2013, se reuniram em uma festa com o tema do grupo de K-pop Blackpink para celebrar a chegada dos 11 anos da herdeira. Ao dividir os registros da comemoração, Cauã se derreteu: "Ela não para de crescer. Maior Amor do mundo".

Em seu perfil no Instagram, Grazi fez questão de deixar uma declaração para Sofia, recordando um clique em que a menina aparece bem mais nova, além de compartilhar um registro atual das duas agarradinhas e da comemoração de aniversário ao lado de Cauã Reymond.

"Hoje o dia dela, o maior amor desse mundo! Ela me transforma, a menina dos meus olhos, inteligente, generosa, bem humorada. Teu sorriso é festa no meu coração. Sofia 11 anos", disse Grazi ao legendar a publicação.

Fonte: Revista Caras.

