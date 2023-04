Grazi Massafera coloca tanquinho para jogo e arranca suspiros; confira

Da Redação

Grazi Massafera

Nesta sexta-feira (28), a atriz Grazi Massafera deixou a preguiça de quase final de semana de lado e enfrentou mais um treinão! Usando um conjuntinho fitness composto por um shortinho e top pretos, a musa usou suas redes sociais para publicar uma selfie em frente ao espelho, deixando os seguidores completamente malucos com o seu físico excepcional.

“Teve!!!!”, escreveu a atriz, mostrando que o treino estava realmente pago, colocando seu tanquinho trincado para jogo na foto. A loira, que teve sua última participação na televisão na atual novela das nove, Travessia, ainda colocou o cabelo em um coque para poder se refrescar um pouco depois de tanta intensidade.

"Selfie do nada? Imagina! A lua crescente está no meu ascendente", escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a perfeição de Grazi.

"Se eu tivesse sua carcaça, era selfie de 10 em 10 minutos", brincou uma internauta. "Grande Grazi! Muito bom te ver assim, feliz, leve, ativa e altiva", exaltou uma outra seguidora. "Como pode ser tão linda assim", questionou uma terceira pessoa, indignada com a beleza exuberante da atriz.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores, carinhas de apaixonados e palminhas enviados para enaltecer ainda mais a perfeição da atriz, que continua linda até mesmo depois de treinar. Veja:

