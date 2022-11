Grávida, Thaila Ayala usa vestido recortado e deixa barriga à mostra

Da Redação

casal já são pais de Francisco, de 11 meses

Mostrando que a beleza fez morada, Thaila Ayala exibiu a barriguinha da atual gestação ao usar um vestido recortado, na noite desta quinta-feira (04). A atriz anunciou recentemente que espera o segundo filho com o marido, o galã Renato Góes, de 35 anos de idade. O casal já são pais de Francisco, de 11 meses.

"Barriguinha de neném mais nhoque. De frente dá pra enganar bem, mas passe pro lado pra achar a de ladinho", escreveu Thaila. A musa agora espera uma menina, que deve se chamar Tereza, conforme revelou o papai Renato.

fonte: Reprodução/Instagram

Thaila anunciou a segunda gestação super recentemente, apenas na última sexta-feira (28), com a publicação de um vídeo em seu perfil do Instagram. "Tcharaaam, siiiim. Grávida de novo! Tanta coisa pra falar pra vocês, tanta coisa! Me aguentem agora pelos próximos meses. Já não falava suficiente sobre maternidade e gravidez [risos]. É isso aí: 2001 tretas e estou muito feliz! Muita coisa pra dividir com vocês, mesmo", disse Thaila.



"Uau! Enfim, mas foi uma gravidez de surpresa, descobri super cedinho. Descobri com algumas semanas: atrasou menstruação, achei estranho, fiz teste e descobri com 3 semanas", ainda contou a atriz. "Meu Deus! Eu chorei com a publi. Te amoooooooo!!!", escreveu Renato.





Fonte: Informações Revista Quem.

