Grávida, Thaila Ayala posa nua com o filho em meio à natureza; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Thaila Ayala, atriz brasileira de 36 anos

Nesta quarta-feira (08), Thaila Ayala publicou fotos em que aparece nua com o filho, Francisco, de 1 ano de idade, em um ensaio feito em meio à natureza. Confira no decorrer da matéria.

continua após publicidade .

"Há natureza", escreveu Thaila na legenda. As fotos foram feitas por Luiza Ferraz. A atriz, de 36 anos, espera uma menina, que vai se chamar Tereza, com Renato Góes. Recentemente, o ator falou com a Revista Quem sobre a gravidez do segundo filho.

LEIA MAIS: Grávida, Thaila Ayala usa vestido recortado e deixa barriga à mostra

continua após publicidade .

"A gente queria mais um filho, mas pensava em ter um pouquinho mais para a frente. Foi uma surpresa boa", celebrou ele. "A gente achava que ia ser menino, mas a gente queria muito que fosse uma menina. Então ficamos bem felizes", afirmou ele.

Veja:

Siga o TNOnline no Google News