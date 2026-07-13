Grávida, Tati Machado exibe barriguinha em passeio de barco na Espanha

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"Eu e neném", escreveu a jornalista ao registrar dia de sol em alto mar

A apresentadora Tati Machado encantou os seguidores no último domingo (12) ao exibir o crescimento de sua barriga de grávida durante um passeio de barco em Mallorca, na Espanha.

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A jornalista, que está de férias da TV Globo, aproveitou o dia ensolarado em alto mar na maior ilha das Baleares para registrar a evolução da silhueta em uma foto acariciando o ventre.

Na legenda da publicação nas redes sociais, ela celebrou o momento afirmando estar curtindo o descanso merecido ao lado do bebê. “Eu e neném curtindo as férias“, escreveu na legenda da imagem.





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Foto: Divulgação/Instagram Foto: Divulgação/Instagram

A viagem internacional começou por Barcelona e conta com a companhia do marido da comunicadora, Bruno Monteiro.

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Além do registro que destaca a gestação, Tati Machado compartilhou um compilado de vídeos com imagens das paisagens paradisíacas da região espanhola, definindo o roteiro atual como um verdadeiro período de descanso.