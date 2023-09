Grávida, namorada de João Gomes exibe seu corpo sem filtro

Sem filtro ou edições, ela mostrou realidade das mudanças em suas curvas enquanto espera o nascimento do primeiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo exibindo vários ângulos das mudanças em seu corpo durante a gestação. Só de lingerie, ela mostrou sua barriga em crescimento e suas novas curvas. Inclusive, ela falou sobre pequenas imperfeições que apareceram nesse processo.

"Já tive medo de ter estrias, já tive medo das manchas, já quis evitar as dobrinhas... hoje são minhas marcas mais lindas, a marca do meu maior amor. Que vocês possam se amar com o buchinho de vocês, com as estrias que aparecem, com as manchas mais escuras na pele, com a celulite… Vocês são lindas", disse ela.

Ao ver a mensagem dela, João Gomes fez questão de elogiar a amada. "Cada vez mais gostosa... te amoo", afirmou.

João Gomes aparece sem camisa

O cantor João Gomes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo. Ele aproveitou o dia ensolarado para ir à praia dar um mergulho no mar. No clique, o artista aparece na praia de Canoa Quebrada, no Ceará, sem camisa e com uma bermuda, após se refrescar na água.

Ao dividir a imagem, ele aproveitou para brincar com a própria aparência. "Um rapaz de uma beleza duvidosa", disse ele na legenda da publicação, divertindo os fãs.

A foto de João recebeu diversos elogios. "Minha nossa senhora, que gatinho", se derreteu Ary Mirelle, a namorada do cantor. "Primeira vez que vejo sereio andando pela praia", disse humorista Whindersson Nunes. "Lindo", comentou uma seguidora. "A beleza é duvidosa, mas a gente ama", confessou uma fã.

