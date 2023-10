Grávida, herdeira de Ana Maria Braga mostra os filhos em casa simples

A herdeira de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, de 40 anos, fez uma nova publicação após resolver reaparecer na rede social e revelar que está grávida pela quarta vez. Já de oito meses, ela mostrou como estão vivendo no sítio.

continua após publicidade

LEIA MAIS:Confira fotos raras do casamento de Simone Mendes vestida de noiva

Adepta a uma vida simples, Mariana Maffeis revelou um pouco no vídeo como é a casa onde mora com o marido, o professor de yoga colombiano Badarik González, e os três filhos, Joana, Maria e Varuna, o caçula que nasceu há dois anos e é fruto do casamento com o estrangeiro.

continua após publicidade

"Fotógrafo Varuna, diversões eletrônicas e hobby da família. Se tudo correr bem, live hoje 18:30, aqui", disse a herdeira da apresentadora ao exibir os registros feitos pelo mais novo.

Nos últimos dias, Mariana reapareceu e revelou que está a espera de seu segundo filho do casamento atual. "Recebi mais mensagens de pessoas pelo WhatsApp que inclusive haviam sonhado comigo. Achei este fato bem curioso; claro, estou já no fim do oitavo mês de gravidez oficialmente não divulgada por mim aqui, então imagino que seja algo normal as pessoas se indagarem como estou. Estou bem e muito feliz com mais esse bebê que logo já conheceremos com nossos olhinhos. Sigo confiante que tudo estará bem para que nasça da melhor maneira, pois integrado sempre esteve", falou.

Herdeira de Ana Maria Braga tem vida simples

Diferente da mãe, Mariana Maffeis prefere uma vida longe dos holofotes e é bem discreta, sendo adepta à filosofia Vedanta. Na última gravidez, ela teve o filho por parto domiciliar. Em suas gestações, ela optou por não saber o sexo do bebê antes do parto, sendo surpreendida na hora.

Ela é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem está há cerca de cinco anos junto. As filhas mais velhas, Joana e Maria, são da relação que viveu com Paschoal Feola. Mariana e o amado tiveram um casamento védico.

Além dela, Ana Maria Braga é mãe de Pedro Maffei e ambos são fruto do casamento da apresentadora com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela foi casada de 1980 a 1992.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News