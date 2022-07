Grávida, Gabriela Pugliesi renova o bronze de topless; veja

Da Redação

A tarde de sol desta sexta-feira (22) foi muito bem aproveitada por Gabriela Pugliesi que usou o momento de descanso para renovar o bronzeado. Nos stories do seu perfil do Instagram, a influenciadora, de 37 anos, postou uma foto de topless, enquanto tomava sol, e deixou o barrigão da gravidez à mostra.

Para cobrir os seios, Pugliesi colocou emojis de corações brancos na região do corpo. Ela espera um menino com o rapper Tulio Dek. Mãe de primeira viajem, ela tem utilizado suas redes sociais para conversar com os seus seguidores e contar como se sente esperando o bebê, que ainda não teve o nome definido.

"Eu, que sempre tive pressa, agora só queria que o tempo passasse mais devagar. Nunca vivi tanto o presente, agradecendo tanto esse presente! Essa sementinha que cresce em mim. Nunca me senti tão viva, tão esperançosa, tão suficiente, tão completa! Como pode a natureza ser capaz de algo tão extraordinário? É Deus em prova", escreveu a influencer recentemente.

Confira a foto postada por Gabriela Pugliesi:

fonte: Reprodução/Instagram

Fonte: Revista Quem.

