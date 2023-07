Grávida de gêmeos, Bárbara Evans impressiona ao mostrar a barriga

A influenciadora digital Bárbara Evans, surpreendeu os fãs nesta semana ao mostrar o tamanho de sua barriga da gestação dos filhos gêmeos. Ela espera o nascimento de dois meninos, frutos do casamento com Gustavo Theodoro, e impressionou ao mostrar suas novas curvas no início da gravidez.

A estrela contou que está com quase 16 semanas de gestação e a barriga já está bem aparente. Nas redes sociais, Evans surgiu apenas de lingerie para exibir o barrigão e também voltou a exibir seu novo corpo em uma conversa com os fãs em suas redes sociais, quando estava com look de ginástica - “A minha barriga cresceu tanto! Faço 16 semanas na sexta-feira. Os meninos cresceram!”, disse ela.

Bárbara Evans também é mãe de Ayla, de 1 ano. Recentemente, ela contou que já escolheu os nomes dos filhos gêmeos. Os bebês vão se chamar Álvaro e Antônio. “Álvaro eu que queria, mas não tem um motivo específico. Gosto muito do nome, e o outro a gente queria que combinasse, né? Os dois com A. Ficamos na dúvida entre Anthony, Augusto e até cogitamos Benício, mas decidimos que será Antônio”, contou a influencer.

Bárbara revelou a gravidez para os fãs no dia 15 de maio e contou que espera o nascimento de dois meninos gêmeos. Ela engravidou por meio da fertilização in vitro e está radiante. Tanto que ela já contou detalhes de como foi o processo para engravidar.

