Grávida, Bruna Biancardi passeia pela França: "Conhecendo"

Da Redação

Bruna Biancardi, de 29 anos

Nesta sexta-feira (19), a modelo Bruna Biancardi, de 29 anos, usou suas redes sociais para mostrar que está curtindo seus dias de folga passeando pela França, país onde o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira e pai de seu futuro filho, Neymar Junior, mora.

A futura mamãe curtiu o dia passeando pela cidade de Nice, cidade litorânea do país europeu, com um vestido azul. Biancardi posou em um cenário em frente ao mar, com a mão na barriguinha de grávida, porém, em um clima quase que chuvoso em um dia nublado na França.

“Conhecendo um pouquinho de Nice, que mesmo nublada, me encantou”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, arrancando uma enxurrada de elogios de seus mais de quatro milhões e meio de seguidores.

“Linda demais! Esse lugar é um sonho”, escreveu uma internauta. “Como pode ser possível você transmitir uma luz tão linda”, exaltou uma outra pessoa. “Cada dia você está mais linda, princesa!”, elogiou uma terceira usuária.





Fonte: Revista Caras.

