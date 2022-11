Gravação mostra briga sangrenta entre ex-participantes de A Fazenda 14

Da Redação

Durante as gravações da dinâmica "Celeiro da Justiça", em A Fazenda 14, reality rural da Record TV, uma briga sangrenta aconteceu na tarde desta quarta-feira (9), envolvendo três ex-participantes do programa, Lucas Santos e Vini Buttel e o ex-BBB 20 Hadson Nery.

A informação e as imagens da confusão foram divulgadas por Fábia Oliveira, do portal Em Off e já tomam conta das redes sociais.

Em um dos vídeos que viralizam nas redes sociais, é possível ver o exato momento em que a confusão começa.

Nele, dá para ver Hadson e Vini Buttel segurando um o outro, enquanto toda a equipe do programa tenta separá-los.

Também é possível ouvir a produção tentando acalmar os ânimos dos ex-peões “Para, Hadson! Para! Calma”, diz alguém da produção.

