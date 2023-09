Grammy Latino: Iza tem reação inusitada ao saber de indicação

Siga o TNOnline no Google News

Iza teve uma reação inusitada nesta terça-feira (19) ao saber sobre sua indicação ao Grammy Latino, a maior premiação da música da América Latina. A cantora foi indicada na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela música Fé.

No vídeo, a cantora aprece imitando uma sirene, em alto e bom som, pelas ruas de Milão, na Itália. "Eu vou fazer a sirene. Milão inteira tem que saber, vamos lá", iniciou ela. "Fui indicada ao Grammy, hein, Milão", disse ela, entre um grito e outro. Não demorou muito para o vídeo tomar conta das redes sociais. Os fãs ficaram felizes da vida com a indicação da cantora. O vídeo já conta com mais de 74 mil visualizações.

A reação da cantora viralizou nas redes sociais e já rendeu diversos comentários. "Hahaha. Doidinha. Amo essa risada", escreveu um internauta. "Te amo IZa. Entenda que o mundo é todo seu", escreveu outra pessoa.

Premiação do Grammy Latino vai acontecer no dia 16 de novembro, em Sevilla, na Espanha. Publicado em 19 de setembro de 2023 às, 13h19.



